Врач назвал первый признак рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях. Болезнь обычно находят, когда человек обращается к врачу с жалобами на симптомы других заболеваний. Об этом рассказал онколог Михаил Федянин, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, первым признаком рака поджелудочной железы может быть желтуха, вызванная нарушением оттока желчи. Могут наблюдаться снижение веса, повышение уровня глюкозы в крови, боли в пояснице и животе.

Так, по словам врача, пациент может попасть в больницу с диагнозом «желтуха» и желтизной на коже, а при детальном обследовании у него выявляют рак.

Рак поджелудочной железы - один из самых агрессивных видов рака. Пять и более лет с этим диагнозом проживают только 6,6 процента пациентов. Одна из причин таких показателей - как раз сложности с ранним выявлением болезни, заключил Федянин. // Фото: unsplash.com