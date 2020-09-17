Врач назвал первые симптомы опухоли мозга

Шум в ушах и странное восприятие собственного голоса являются симптомами, требующими срочного обращения к специалисту. Об этом рассказал оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, его слова приводит aif.ru.

Данные симптомы могут быть связаны с различными патологиями. Так, аутофонии подвержены люди со слабыми сосудистыми стенками, что может быть вызвано вегетососудистой дистонией, высокой чувствительностью к изменению погоды, артериального давления. Шум также часто связан с тугоухостью, воспалением слуховой трубы, образованием серной пробки в ухе.

В самом страшном случае аутофония может указывать на то, что в головном мозге начали происходить опухолевые процессы. По словам врача, если организм дает четкие сигналы, что с ним не все в порядке, с этим нужно разбираться.