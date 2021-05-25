Врач назвал неожиданный предвестник инфаркта

Частая зевота должна заставить человека задуматься. Она вполне может быть предвестником серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказал невролог Александр Евдокимов, его слова цитирует Пятый канал.

Специалист отметил, что в некоторых случаях зевота может предупреждать об опасных состояниях. Медик призвал обратиться к специалистам, если человек стал замечать за собой зевоту слишком часто. Он добавил, что в этом случае стоит задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также о режиме труда и отдыха.

«Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам», - сказал Евдокимов. Фото mir-orto.ru