Врач из Африки исчез, проработав в Ведлозере чуть больше полугода

Текст: Антонина Кябелева

В феврале 2023 года Министерство здравоохранения Карелии распространило информацию о необычном специалисте, который устроился на работу в амбулаторию села Ведлозеро Пряжинского района. В карельское село приехал уроженец Нигерии Огбуэ Габриэль Джидеофор. Сообщалось, что доктору 39 лет, он окончил Донецкий Национальный медицинский университет имени Максима Горького.

Так в Ведлозеро появился новый врач общей практики. В министерстве тогда с удовлетворением отметили, что проблема с отсутствием медицинского работника в Ведлозере решена.

Но уже в сентябре 2023 года врач общей практики из Западной Африки уволился из ведлозерской амбулатории и уехал из села. Как сообщили в амбулатории, 1 сентября стал последним днем работы Огбуэ Габриэля Джидеофора. Временно его заменила специалист из Матросов.

Почему врач из Нигерии не прижился в Карелии? Нам удалось поговорить с медицинскими работниками Пряжинского района и с жителями Ведлозера, которые поделились своими наблюдениями.

Среди жителей Ведлозера мнение о враче общей практике разделилось. Одни жители села отмечали, что хоть у доктора и были проблемы с русским языком, но внешне он вел себя крайне дружелюбно, располагал к себе, в целом производил хорошее впечатление. Другие отмечали, что порой возникали сомнения по поводу назначенного лечения.

Медицинские работники подтвердили, что особенно были обеспокоены родители маленьких детей, которым назначали некорректное лечение. Например, назначались антибиотики, хотя речь шла о легком недомогании.

Бывшие коллеги врача отметили, что с ними он нередко вел себя грубо, мог накричать, когда его назначения опытные медсестры пытались откорректировать. По их словам, порой им приходилось втихаря исправлять явные ошибки, чтобы не навредить пациентам.

Информация о том, что квалификация Огбуэ Габриэля Джидеофора вызывает сомнения, дошла до руководства Пряжинской районной больницы. По словам сотрудников больницы, для врача был разработан специальный перечень вопросов и дано время для подготовки. Рассказали, что во время аттестации врач попадал в затруднительное положение, когда ему приходилось отвечать на дополнительные вопросы. Об официальных результатах проведенной аттестации наши собеседники ничего сказать не смогли. Но компетентность нового врача, по мнению медработников, вызывала серьезные сомнения. Одна из пряжинских врачей отметила, что, по ее оценке, он вообще был далек от медицины.

В результате, врач из Западной Африки уволился по собственному желанию. Его бывшие коллеги отмечали, мол, хорошо, что все обошлось и никто из пациентов не пострадал.

Безусловно, никто не застрахован от подобных ошибок, когда знания специалистов и их дипломы не соответствуют друг другу. В ситуации острейшего дефицита медицинских кадров на селе органы власти рады специалистам, согласившимся переехать в карельскую «глубинку». Однако хотелось бы, чтобы поступающие на работу медики все же проходили хотя бы небольшую проверку их уровня компетентности. Так как цена ошибки в этой профессии может стоить слишком дорого.