Впервые в Петрозаводске – соло «Золотой трубы» России

Выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов Леонида Коркина станет подарком для меломанов (6+)

Фото: Карельская Госфилармония

27 октября (вторник) в Карельской филармонии состоится второй концерт из цикла «Вечера с Симфоническим оркестром». Столицу Карелии впервые посетит с сольной программой Леонид Коркин — лауреат всероссийских и международных конкурсов (труба, Москва).

В послужном списке музыканта — работа в Академическом симфоническом оркестре Санкт‑Петербургской филармонии. С 2002 года он выступает как солист Российского национального оркестра, а с 2026‑го — ещё и Государственного Кремлёвского оркестра (духовой состав). Также Леонид Коркин участвовал в выступлениях брасс‑квинтета Российского национального оркестра.

Сольные концерты для трубы — редкое событие: этот инструмент предъявляет к исполнителю серьёзные требования. Чтобы блестяще сыграть несколько масштабных произведений, артисту нужно не только виртуозно владеть техникой, но и обладать большой физической выносливостью - огромная работа с дыханием подвластна не многим. Поэтому выступление столь сильного трубача - настоящий подарок для всех, кто ценит академическую музыку.

В сопровождении Симфонического оркестра филармонии под управлением Дмитрия Кольцова прозвучат:

- Концертная симфония № 2 Йозефа Мысливечека;

- Соната для трубы, струнных и бассо континуо Генри Пёрселла;

- Концерт для трубы с оркестром Иоганна Гуммеля;

- Симфония № 8 Антонина Дворжака.

Начало концерта — в 19:00, возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны по «Пушкинской карте».

Купить билеты можно онлайн на сайте Карельской филармонии.

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