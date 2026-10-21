Впервые в Карелии прозвучит русская архаичная музыка

Карельская филармония 31 октября приглашает на концерт уникального ансамбля «РусТрадАнс» (6+)

Фото: Карельская филармония

Карелия впервые услышит дыхание старинной русской музыки. 31 октября в Карельской филармонии пройдёт четвёртый концерт XXXVIII Международного фестиваля камерного искусства «Осенняя лира». На сцене выступит ансамбль архаичной русской музыки «РусТрадАнс»: уральские музыканты, которых в профессиональной среде ценят как тонких знатоков этнической традиции.

В программе — аутентичные плясовые, улошные и обрядовые наигрыши, а также песни из разных уголков России. Артисты стремятся максимально достоверно передать звучание русского фольклора таким, каким оно могло быть много веков назад. Богатый инструментарий коллектива раскроет всю палитру народного тембра: в концерте прозвучат разные виды гуслей, гармоники, балалайки, перкуссионные инструменты, скрипка и барабан.

На сцену выйдут: Дмитрий Парамонов (вокал, струнные), Игорь Серёдкин (вокал, гармонь) и Андрей Михайлов (перкуссия).

Начало концерта — в 18:00.

Возрастное ограничение: 6+.

Действует «Пушкинская карта».



Купить билет можно онлайн на сайте Карельской филармонии.

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