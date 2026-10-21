Впервые в Карелии прозвучит русская архаичная музыка

Карелия впервые услышит дыхание старинной русской музыки. 31 октября в Карельской филармонии пройдёт четвёртый концерт XXXVIII Международного фестиваля камерного искусства «Осенняя лира». На сцене выступит ансамбль архаичной русской музыки «РусТрадАнс»: уральские музыканты, которых в профессиональной среде ценят как тонких знатоков этнической традиции.
В программе — аутентичные плясовые, улошные и обрядовые наигрыши, а также песни из разных уголков России. Артисты стремятся максимально достоверно передать звучание русского фольклора таким, каким оно могло быть много веков назад. Богатый инструментарий коллектива раскроет всю палитру народного тембра: в концерте прозвучат разные виды гуслей, гармоники, балалайки, перкуссионные инструменты, скрипка и барабан.
На сцену выйдут: Дмитрий Парамонов (вокал, струнные), Игорь Серёдкин (вокал, гармонь) и Андрей Михайлов (перкуссия).
Начало концерта — в 18:00.
Возрастное ограничение: 6+.
Действует «Пушкинская карта».
Купить билет можно онлайн на сайте Карельской филармонии.
На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID 2SDnjeWgaFv