Впервые Карелии пройдет неделя «Пушкинской карты»

С 20 по 26 мая в Карелии впервые пройдет неделя «Пушкинской карты». Об этом рассказали в группе Министерства культуры Карелии в соцсетях.

В течение недели на базе культурно-досуговых учреждений Карелии будут проходить интерактивные занятия, экскурсии, квизы, концерты, мастер-классы, лекции, показы кинофильмов, театрализованные представления и многое другое.

Билеты на эти мероприятия молодежь от 14 до 22 лет сможет оплатить «Пушкинской картой». По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова проводится работа по продвижению программы «Пушкинская карта» в Карелии,

– рассказали работники Минкульта.

Напомним, с помощью «Пушкинской карты» молодые люди могут оплатить билеты на культурные мероприятия на территории России. Средства на карту поступают из федерального бюджета. Оформить «Пушкинскую карту» можно на портале «Госуслуги».

//Фото: Минкульт РК