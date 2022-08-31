«Вперед, Карелия»: большой общественный форум прошел в республике

За последние десятилетие мир поменялся серьезным образом. Без единых усилий мы с вами не справимся. Но нужно иметь план на игру - очень четкий, учитывать возможности и перспективы.

Эти слова легендарного хоккеиста, двукратного Олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова можно назвать лейтмотивом большого общественного форума «Вперед, Карелия», который состоялся 26 августа в столице республики.

Участники форума вместе с республиканскими экспертами они обсудили, как будет жить и развиваться наша республика.

Форум объединил все общественные силы Карелии

Такая всесторонняя, подробная, масштабная дискуссия прошла в Карелии впервые. Ее необходимость очевидна. Россия сегодня отстаивает право на свое будущее и собственный путь в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления. Карелия - приграничный регион, роль которого в новых геополитических условиях многократного возрастает. Поэтому внимание федерального центра к нашей республике сегодня - особое. В то же время особое значение приобретает и сплоченность, единство жителей Карелии.

О том, что важнее

В связи с этим вновь процитируем Вячеслава Фетисова, который вспомнил слова советского хоккеиста Анатолия Тарасова.

Нас, еще пацанов, великий Тарасов учил следующему - если вы уясните, что то, что у вас на груди (название страны), важнее того что у вас на спине (имя), то вы будете непобедимы,

- рассказал об уроках своего наставника знаменитый хоккеист.

Вячеслав Фетисов: "Главное - это команда"

На форуме Вячеслав Фетисов открыл заседание одной из секций, посвященной социальной политике. Подробно говорил о том, как надо помогать юным спортсменам, семьям, которые не могут позволить себе купить экипировку, оплачивать занятия. О том, что надо продолжать строить спортивные объекты, чтобы они были в шаговой доступности для всех, кто хочет заниматься спортом, поддерживать детских тренеров.

35 новых спортивных объектов построили в Карелии за пять лет;

В 79 школах отремонтировали спортивные залы и спортплощадки;

с 65% до 87% выросло количество детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Спорт, образование, медицина

Для многих известных российских экспертов Карелия - это не просто регион на карте. В том числе - для олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий.

Анна Богалий: "Буду помогать развивать спорт в небольших населенных пунктах Карелии"

Для меня Карелия - это моя любовь. Здесь родина моего супруга, здесь мы часто бываем, здесь живут наши родные люди,

- сказала Анна Богалий.

Знаменитая спортсменка добавила, что сама родилась в поселке городского типа и поэтому очень хорошо понимает, как нужна поддержка детям не только в крупных городах и районных центрах. Олимпийская чемпионка заверила что, будет помогать республике в развитии спортивной инфраструктуры в небольших населенных пунктах.

Конечно, говорили на секции «Социальная политика» далеко не только о спорте. Но и об образовании, и о развитии медицины.

15 новых объектов в сфере образования построены за пять лет:

Открыты Президентское кадетское училище, федеральное училище Олимпийского резерва в Кондопоге, два детских технопарка «Кванториум», 62 современных образовательных центра «Точки роста» в районах Карелии.

32 современные мастерские оборудовали в техникумах и колледжах.



Уже работают современные школы в Ледмозере и Петрозаводске, строят школы в Деревянке, Медвежьегорске, Суоярви, Кеми. Такого в республике действительно не было три десятилетия. Так же, как и десятилетиями не строили новых ФАПов и не обновляли в таком масштабе районные больницы – в последние годы Карелия просто семимильными шагами наверстывает упущенное в здравоохранении.

49 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория построены в Карелии за пять лет;

Созданы центры амбулаторной онкопомощи в Сегеже и Костомукше;

Более 2,2 тысяч оборудования закупили для больниц и поликлиник;

Более 150 квартир купили для медработников с 2018 года

Внешние вызовы: чем ответим?

Федеральный центр продолжит поддерживать Карелию – это очевидно. По поручению президента Владимира Путина уже принято решение о продлении федеральной целевой программы развития Карелии и индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Об этом на форуме сообщила депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко: "Нужно продолжать движение вперед, не терять темп"

Она подчеркнула, что прецеденты, когда федеральный центр оказывает поддержку регионам в таком формате целевых программ, единичны. По сути, в этом списке Калининградская область, Крым и наша республика.

И это не случайно, потому что сегодня все эти регионы - стратегические для России в условиях новой геополитической ситуации. Об этом шла речь на ещё одной секции форума, которая была посвящена развитию нашей республики как приграничного региона в свете готовящегося вступления в НАТО соседней Финляндии. Чем мы ответим и как будем обеспечивать нашу безопасность?

По мнению главы республики Артура Парфенчикова, главный ответ - это повышение уровня жизни людей как в приграничных районах, так и во всей Карелии.

Крепость границы сегодня обеспечивает не только армия, не только приграничные войска, хотя и это очень важно. Но главное - это уровень социально-экономического развития. Любые вызовы мы должны использовать как возможности для развития,

- сказал руководитель региона.

Развитие - это строительство жилья и дорог, возрождение авиасообщения внутри Карелии, решение проблем с жилищно-коммунальной инфраструктурой. Словом, создание условий, чтобы Карелия становилась привлекательной для жизни, чтобы молодежь не уезжала в другие регионы, чтобы в нашу республику охотно ехали квалифицированные специалисты из разных уголков страны. Эта тенденция уже наметилась: впервые за многие годы в республике зафиксирован миграционный прирост, пусть пока и небольшой. И эти позитивные перемены необходимо поддерживать. В том числе, по мнению участников форума, нужна многосторонняя, комплексная федеральная программа развития приграничных территорий.

«Построят забор? Будем показывать туристам»



При этом жителей приграничных районов, конечно, волнуют в том числе вопросы возможного расширения пограничной зоны, включая закрытый режим посещения. Это тоже обсудили на форуме. Как подчеркнул председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, мы ни от кого не собираемся отгораживаться. Наоборот, недавно Карелия получила дополнительные средства на развитие туризма в том числе в приграничных районах.

А глава Карелии внес в обсуждение долю юмора и предложил использовать забор, который в Финляндии хотят построить на границе с Россией, в туристических целях.

Будем возить, показывать гостям из Китая, Индии, Ирана и всем, кто к нам будет приезжать,

- отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что современные возможности технической разведки и наблюдения сегодня могут обеспечивать безопасность границы без режима «закрытых» городов и поселков.

Предприятия Карелии: «Мы работаем!»

При этом безусловно актуальными в условиях внешних санкций являются вопросы работы наших ключевых предприятий и ключевых отраслей экономики.

В сложившейся ситуации Карелии очень помогает тот задел, которого удалось достичь за несколько последних лет. Из региона, который был в практически предбанкротном состоянии, Карелия по целому ряду параметров вышла в лидеры. Это, в частности, на форуме отметил замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Даже в условиях пандемии индекс промышленного производства региона оставался одним из самых высоких в России. За успехи в эффективности реализации промышленной политики Карелия получила кубок «Прорыв года».

Мы очень высоко ценим то, как руководство региона развивает промышленность. Конечно, сделать предстоит ещё многое, но с такой командой любые цели и задачи будут по плечу, а мы всегда будем помогать республике и её предприятиям,

– отметил Алексей Беспрозванных.

Это заявление он сделал на завершающем заседании форума – оно прошло на Онежском судостроительно-судоремонтом заводе. Его по праву можно назвать символом возрождения экономики республики. Предприятие, которое, как казалось, почти потеряли, сегодня стабильно работает, строит уникальные суда, которые никогда не производились в России, и цифровую верфь, готовится осваивать строительство ледоколов.

И ведь это только один пример, а приводить их можно и дальше. Костомукшский ГОК проводит самую масштабную в своей истории модернизацию. Собственник Кондопожского ЦБК, компания «Карелия Палп», прямо на площадке форума подписал соглашение с заводом «Амкодор-Онего», где возрождают производство лесозаготовительной техники. Теперь два карельских предприятия будут сотрудничать, чтобы произведенная в республике техника работала на благо экономики региона. Сегежский ЦБК трехкратно увеличил поставки в Китай, Турцию, а также в страны СНГ и на внутренний рынок.

Сила и доверие

Конечно, нашим предприятиям все равно очень нужна помощь в выстраивании новых логистических маршрутов и новых партнеров – и об этом тоже подробно говорили на форуме. Особе внимание также – вопросам газификации, дорожного строительства в приграничных районах и развитию сетей сотовой связи. По итогам форума будет сформирован план конкретных действий совместно с федеральным центром.

Мы видим, какой прогресс достигнут в регионе во всех направлениях за прошедшие пять лет: такое возможно лишь в том случае, когда руководитель республики полностью отдается своему делу. Уверен, что мобилизация наших внутренних усилий позволит стать еще сильней,

- об этом в завершение форума заявил Вячеслав Фетисов.

А в финале форума прозвучала новая песня о Карелии – ее представили известные карельские артисты.

Новую песню о Карелии пели вся аудитория

По мнению многих участников форума, в ряду замечательных песен о нашей республике появился новый хит. «Карелия! Тут место нашей силы и доверия!» Эти слова объединили самых разных людей - тех, кто готов и дальше работать ради развития республики.