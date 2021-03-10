10 марта 2021, 07:00
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Возводятся два уникальных дома в ЖК «Каскад»

Жилой комплекс носит название «лучший» и это самый масштабный проект от строительной компании «Век»

Если вы хотите купить новую квартиру, то наверняка, уже погрузились в изучение новостроек Петрозаводска. Чтобы выбрать оптимальный вариант, обязательно рассмотрите самый масштабный проект  от строительной компании «Век» -  жилой комплекс «Каскад»*.  Он расположен в микрорайоне Древлянка-9 на пересечении улиц Попова и Сыктывкарской.  «Каскад»  носит звание «Лучший»**  и  ориентирован на создание максимально комфортных условий, когда вам не нужно выходить за пределы комплекса, чтобы совершить покупки,  заняться спортом, провести время с семьей или просто отдохнуть от шумного города.

Основные преимущества ЖК «Каскад»:

  • Монолитное домостроение
  • Крышные газовые котельные: гибкий отопительный сезон, горячая вода круглый год и низкие коммунальные платежи.
  • Всё на территории комплекса – магазины,  салоны красоты, мед. учреждения, спортивный клуб, детские дошкольные учреждения и др.
  • Благоустроенные дворы, чистота и порядок
  • Детские сады и школа в шаговой доступности
  • Лес и речка по соседству
  • Собственный сквер, велодорожки и прогулочные зоны
  • Кладовые для хранения сезонных и крупногабаритных вещей в каждом доме
  • Развитая инфраструктура микрорайона
  • В шаговой доступности торгово - развлекательный центр «Лотос Plaza»
  • Транспортная доступность
  • Надежная управляющая компания (офис находится на территории комплекса)

Сегодня компания возводит два новых дома (№9 и №10) – единственные в рамках всего жилого комплекса «Каскад» с закрытой дворовой территорией и подземным паркингом.  Пожалуй, эти  преимущества  отвечают двум главным современным тенденциям: приватность и безопасность жизни.  Закрытая благоустроенная территория без машин  станет отличным местом для отдыха всей семьи. Проектами предусмотрены игровые комплексы для детей разных возрастов,  спортивные тренажеры для взрослых, малые архитектурные формы  и ландшафтный дизайн.  Подземный паркинг станет идеальным решением для безопасного и комфортного хранения автомобилей жителей.

Дом №9 планируется к сдаче уже летом  2021 года. Вы еще можете успеть выбрать в нем  одну из планировок 4-х комнатных квартир.  Дом  №10 будет сдаваться в  III квартале 2022 года.  На выбор  есть любые  варианты: от 1 до 4 комнат

На этапе строительства цена всегда ниже,  поэтому  покупать квартиры  сейчас особенно выгодно. Действующие  акции*** и беспроцентная рассрочка от застройщика****   сделают покупку еще легче и приятнее.  Для комфорта покупателей все сопровождение сделки можно оформить удаленно,  без необходимости посещения офиса продаж.  Вся подробная информация по тел. 33-00-43. С ценами и планировками вы также можете ознакомиться самостоятельно на сайте компании.

*С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век".

**Решением Союза архитекторов Карелии признан победителем профессионально - архитектурной премии в номинации «Градостроительство - проект» за проект застройки микрорайона Древлянка-9 в г. Петрозаводске.

***Акции действуют с 01 по 31 марта 2021 года. Подробности в офисах продаж. Застройщик АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте нашдом.рф

**** Беспроцентную рассрочку предоставляет  АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Первоначальный взнос – от 15 %, индивидуальный график платежей, окончательный расчет до 15.12.2021 г.

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