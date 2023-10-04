Возобновляются вертолетные рейсы в Сенную Губу

С 16 октября возобновляется выполнение социальных рейсов на вертолете из Петрозаводска в Сенную Губу. Об этом сообщает паблик аэропорта карельской столицы.

Полеты будут осуществляться по понедельникам раз в неделю. Стоимость билета составит 1190 рублей. Время отправления вертолета - 11 утра.

Напомним, сегодня из-за шторма на Онежском озере был отменен социальный рейс судна на воздушной подушке до Сенной Губы и до острова Кижи. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila