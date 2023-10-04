Два района в Петрозаводске снова остались без электричества

Электричество отключили 4 октября в двух отдаленных районах Петрозаводска. Света нет из-за повреждения сетей, сообщает ЕДДС.

Электроэнергию около 13:00 отключили в микрорайоне Рыбка и частично в Сулажгоре. Когда свет появится, не сообщают.

Напомним, электричества в домах жителей Сулажгоры не стало еще ночью, в 00:40. Люди в соцсетях возмущаются и недоумевают, почему аварию устраняют так долго. // фото: analogicus/ pixabay.com