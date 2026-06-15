Возможны ограничения в льготной ипотеке при покупке квартир-студий

С предложением запретить выдавать господдержку на жилье менее 28 квадратных метров выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов

Фото: Нова-Реалти

В России обсуждается возможность запрета на покупку квартир-студий и жилья площадью менее 28 квадратных метров в рамках льготной семейной ипотеки. С таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он направил соответствующее обращение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Недвижимость.

По мнению Кутепова, такие компактные квартиры не способствуют улучшению жилищных условий для семей, поэтому нецелесообразно выделять государственную поддержку на их приобретение.

Но в наше время студия – это отличный вариант для первого жилья ваших подросших детей, студентов, а также молодых пар, мечтающих о своем жилье. Однако многие из них сталкиваются с трудностью приобретения квартиры по рыночной цене, в то время как аренда становится все более дорогой. В последние годы наблюдается снижение объемов строительства жилья, что неизбежно ведет к росту цен и на аренду. И все это делает доступность жилья для многих еще более проблематичной.

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