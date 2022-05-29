Воздух в Карелии в понедельник прогреется до плюс 17

Завтра, 30 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура ночью +7, +12°C, днем +12, +17°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +17, переменная облачность, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures