29 мая 2022, 16:34
Воздух в Карелии в понедельник прогреется до плюс 17
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди
Завтра, 30 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура ночью +7, +12°C, днем +12, +17°C.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +16, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +17, переменная облачность, сильный дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures