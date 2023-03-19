Воздух прогреется до плюс 6 в понедельник в Карелии

Завтра, 20 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем на юге с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, на севере ночью юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, на севере до -11°С, днем +1,+6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -4, днем -2+1, пасмурно, снег.

В Сегеже 0+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале 0+4, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com