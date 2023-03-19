Мокрый снег и дожди будут делать погоду сегодня в Карелии

Сегодня, 19 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3+2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже -2+2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале 0+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com