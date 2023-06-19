Воздух Карелии три дня был наполнен музыкой

Текст: Елена Малишевская

Фестиваль «Воздух Карелии» возродился при поддержке президентского гранта и впервые прошел на новой площадке – в вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко. Об итогах крупнейшего в регионе музыкального фестиваля и планах на будущее нам рассказал создатель и бессменный продюсер фестиваля Максим Мазуровский.

Впервые фестиваль «Воздух» (Тогда у него было второе название - «Северное нашествие».) прошел в 2005 году на взлетном поле аэродрома «Пески». То есть если бы не перерывы (четырехлетний – с 2009 по 2013 гг. и восьмилетний – с 2015 по 2023 гг.), в этом году фестиваль проводился бы 19-й раз. Судьба этого музыкального мероприятия оказалась сложнее и тернистее, чем представляли себе организаторы в начале пути. Но, тем не менее, фестиваль отметил свое совершеннолетие – 18 лет со дня создания. Выросли те юные рокеры, панки, металлисты, которые были на первых «Воздухах». Повзрослел и его отец-основатель: когда Максим Мазуровский делал свой первый фестиваль, ему было 24 года, а сейчас 42, отец троих детей.

Все восемь лет, что Карелия жила без фестиваля, большая армия поклонников рок-музыки ностальгировала по прежним временам. Мечтала о возрождении «Воздуха» и команда организаторов. И вот удалось выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив. Выбирая площадку, искали «местный карельский колорит», нашли недалеко от Петрозаводска, в поселке Чална, в резиденции карельского Деда Мороза.

«Мы договаривались с владельцами площадки проводить фестиваль ежегодно, развивать это место. В него вложено много бюджетных средств, а оно фактически пустует. Ближе к фестивалю нас стали шантажировать: платите больше, иначе мы перекроем вход, отключим воду и тому подобное. Не только нам, но и нашим подрядчикам по зоне питания и даже спонсорам. Сложно работать с такими «партнерами». Жаль, что ректор ПетрГУ испугался и за неделю до фестиваля запретил размещение палаток на университетской базе «Урозеро». Жаль, что власти Карелии в последний момент запретили ярмарку карельских ремесленников, которую долго готовила корпорация развития республики. Жаль, что «Братья Гаязовы» за несколько дней до фестиваля отказались к нам лететь. Однако все это удалось решить благодаря нашей команде, настоящим партнерам фестиваля и тем, кто помогал его возродить. Их намного больше».

- рассказал Максим Мазуровский.

Организация фестиваля – это большой многомесячный труд. Нужно подготовить площадку, продумать логистику, обеспечить фестиваль технически, договориться с музыкантами, привезти их, разместить и еще много чего: от вопросов безопасности до туалетов, что тоже важно. И все это очень недешево. Поддержка президентского фонда сыграла решающую роль в возрождении фестиваля. Хоть сумма гранта невелика и смогла покрыть расходы организаторов лишь в небольшой части, сам факт поддержки фонда очень и очень помог. Судя по отзывам участников и зрителей, все получилось.

Мара, рок-певица, музыкант, автор песен:

«Я выступала на самом первом фестивале «Воздух», и сегодня мне здесь нравится очень. Мне кажется, что развитие колоссальное. Для музыкантов все удобно: есть отдельные гримерки, вода, еда. Но для нас это не главное, а главное – комфорт на сцене. Суперпрофессиональная сцена, шикарные барабанные установки. Мощная энергия идет в зал, к публике, и мы чувствуем мощную обратную связь».

Олег Гаркуша, музыкант, певец, шоумен, фронтмен группы «АукцЫон», ведущий фестиваля «Воздух Карелии»:

«Прекрасное место, замечательное. Воздух, природа – что еще нужно?»

Сергей Бобунец, рок-музыкант, певец, поэт, продюсер, с 1989 по 2017 гг. - лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации»:

«Я уже был в Петрозаводске несколько раз, и я ехал сюда с предвкушением красоты. Для меня как человека, много лет прожившего на Урале, красота природы имеет особую ценность. Часть группы в Карелии не была никогда ,и сегодня для них большое открытие – как здесь прекрасно!».

Владимир и Яна – из Питкяранты. На «Воздухе Карелии» они были впервые, но это и понятно: они слишком молоды, чтобы быть зрителями первых фестивалей. Оба фанаты группы «Алиса». Разместились в палаточном городке, чтобы не пропустить все выступления рок-музыкантов.

«Очень нравится на фестивале. В палаточном городке все круто, удобно, близко. Мы счастливы»,

- рассказал Владимир.

Надо отметить, что фанаты «Алисы» - это отдельная категория меломанов. Их сразу было видно среди гостей фестиваля. Преданная армия поклонников Кинчева отличалась от всех фирменной атрибутикой.

Владимир договорился с организаторами и прямо на сцене вручил обручальное кольцо невесте и попросил ее руки. Яна ответила «Да» под восторженные аплодисменты публики.

Колоритная пара фанатов группы «Пилот» Владимир и Наталья – из Петрозаводска.

Владимир был на всех фестивалях «Воздух», не пропустил ни одного, Наталья – почти на всех. В этом году купили абонементы на все три дня, потому что кроме «Пилота» и Ильи Чёрта, любят «Алису».

«Рок-музыка – это ощущение свободы! Мы на ней воспитаны. Место для проведения фестиваля здесь хорошее, но все-таки на аэродроме «Пески» было лучше»,

- высказал свое мнение Владимир.

Эту точку зрения разделяют и сами организаторы фестиваля. Максим Мазуровский уже отправил официальный запрос главе Карелии с просьбой предоставить территорию аэродрома «Пески» для проведения «Воздуха Карелии» в следующем году.

«Мы выбрали даты – 21, 22 и 23 июня. 22 июня – важная дата для нашей страны, и в этот день должна звучать хорошая музыка. На мой взгляд, региональным властям следует поддерживать крупнейшее мероприятие в регионе, особенно при таком внимании к «Воздуху» со стороны федеральных властей».

А пока хорошая музыка звучала в этом году 16, 17 и 18 июня. 20 тысяч зрителей - действительно рекордная цифра. Надо было видеть, как зрители подпевали Гарику Сукачеву и Сергею Галанину, с каким восторгом встречали Кинчева, как танцевали под «TODD» («Король и шут»), как они знают наизусть все тексты Сергея Бобунца. Неожиданно хорошо «вписалась» в рок-тусовку и группа «Дабро» - казалось бы, легкая попсовая музыка, но зрители (особенно дети) были счастливы.

«Благодарю за поддержку генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова – чиновника и человека с большой буквы Ч. Всегда находил время и ответить на вопрос, и дать совет. Благодарю сотрудников администрации президента России, которые лично побывали на фестивале. Надеюсь, нас подержат и в следующем году. Очень благодарен моей команде, в первую очередь, Андрею Белому – программному директору фестиваля, моему соратнику, опоре и верному плечу. Отдельное спасибо моей супруге, которая в одиночку выступила администратором более 40 групп (а это более 300 человек) – сделала все, чтобы они вовремя приехали-уехали, разместились, были накормлены и довольны. Благодарю технического директора фестиваля – Алексея Назарова. Это он придумал графический дизайн сцены, и это, действительно, выглядело современно, на очень хорошем уровне. Звук, видео, свет – все работало без сбоев. Лена Шаглина, Валентина Савостьянова, Михаил Шучев, отвечавший за безопасность, профком студентов ПетрГУ, старшие волонтеры, администрация района и поселения, наши партнеры и спонсоры – без поддержки этих людей, в одиночку, такого масштаба и качества событие невозможно провести. Очень признателен за помощь всем, кто помог возродить главный проект моей жизни»,

- отметил Максим Мазуровский.

Поклонникам фестиваля «Воздух Карелии» остается ждать и надеяться, что все получится и в следующем году. А в том, что фестиваль нужен очень многим, мы убедились в прошедшие выходные. // Фото: Елена Малишевская, группа "Воздух Карелии" в ВК.