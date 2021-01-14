ВОЗ предполагает, что второй год пандемии будет более тяжелым

Специалист ВОЗ высказал предположение, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться тяжелее, чем предыдущий, сообщает РИА Новости.

Такого мнения придерживается директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год (пандемии. — Прим. ред.), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса. — Прим. ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — заявил Майкл Райан во время прямого эфира в социальной сети Твиттер.

По словам представителя ВОЗ, данные, поступившие в организацию за последние две недели, говорят о том, что заболеваемость вновь достигла пика.

Майкл Райан соообщил, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается «идеальный шторм». Более быстрому распространению инфекции способствуют морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса, отметил специалист.

Количество заражений коронавирусом во всем мире по данным ВОЗ превысило 90 миллионов, инфекция унесла жизни почти двух миллионов человек. За последние сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9884 смертельных исхода. (Фото: barometr.kg)