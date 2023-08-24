Воспитанников детских садов №20 и 87 распределят по другим учреждениям

В детских садах №20 и 87 идет ремонт. Открыться к 1 сентября учреждения не успеют, воспитанникам придется несколько месяцев посещать другие дошкольные учреждения в Петрозаводске.

В двадцатом садике на Машезерской отремонтируют крышу. Проектно-сметная документация на работы была разработана в начале лета. Стоимость работ превышает 10 миллионов рублей.

В садике №87 ремонтируют межпанельные швы фасада, также приведут в порядок эвакуационные выходы.

Воспитанники этих учреждений до ноября будут ходить в соседние сады № 2, 12, 38 и 70. В пресс-службе мэрии заверили, что для детей созданы все условия, а дети будут посещать садики со своими воспитателями. // фото unsplash.com