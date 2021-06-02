Восьмиклассника наградили за спасение рыбака

Юного жителя Карелии наградили 1 июня в Костомукше. Весной школьник вместе с дедушкой спас рыбака, сообщает «64-я параллель онлайн».

Инцидент произошел в апреле на реке Чирка-Кемь в Юшкозере. Рыбаки не заметили водомерный трос – их лодка перевернулась, один из мужчин потерял сознание в воде. Подросток вместе с дедушкой затащили в лодку тонувшего мужчину и вызвали фельдшера.

Старший инспектор ГИМС Николай Гуртов вручил юноше грамоту. Также ему подарили футбольный мяч и сертификат на посещение кинотеатра. (фото 64parallel.ru)