Воскресный день в Карелии будет морозным

В воскресенье в Петрозаводске погода будет облачной с прояснениями и довольно морозной. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Днем температура воздуха будет -2, -4 градуса, ночью опустится до -9, - 11 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.

Облачную погоду прогнозирует Гидрометцентр России и для районов республики. Днем существенных осадков тоже не будет, ночью местами пройдет снег.

В Кондопоге днем -3 градуса.

В Сегеже -3 градуса.

В Сортавале -3 градуса.

В Кеми -1 градус.

В Медвежьегорске -3 градуса.

В Суоярви -4 градуса. // Фото: pixabay.com