26 февраля 2022, 17:30
Воскресный день в Карелии будет морозным
Метеорологи дали прогноз на 27 февраля
В воскресенье в Петрозаводске погода будет облачной с прояснениями и довольно морозной. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Днем температура воздуха будет -2, -4 градуса, ночью опустится до -9, - 11 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.
Облачную погоду прогнозирует Гидрометцентр России и для районов республики. Днем существенных осадков тоже не будет, ночью местами пройдет снег.
В Кондопоге днем -3 градуса.
В Сегеже -3 градуса.
В Сортавале -3 градуса.
В Кеми -1 градус.
В Медвежьегорске -3 градуса.
В Суоярви -4 градуса. // Фото: pixabay.com