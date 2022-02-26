Умеренные осадки пройдут в субботу в Карелии

Сегодня, 26 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха -1, +1°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток -4, +1°C, на севере местами до -7°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-8, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже 0-3, пасмурно, снег.

В Сортавале 0-3, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/IdaT