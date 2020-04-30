Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии

В Карелии продолжает расти количество заразившихся СOVID-19. За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.

«8 новых подтвержденных случаев коронавируса в Карелии за минувшие сутки. Заболевшие – в таких городах, как Петрозаводск, Сегежа и Кемь. 1 человек выздоровел, это житель Петрозаводска»,

– говорится в сообщении.

Общее количество заболевших 74 человека. Общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Республике Карелия 12 человек на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,6 раз выше – 67,7 человек на 100 тысяч, по Северо-Западу – 54,7.