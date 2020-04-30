Лиса вышла на дорогу, чтобы помочь инспекторам ДПС Карелии

Красивую лису запечатлели сотрудники ГИБДД Карелии

«Вот такой необычный напарник помогал автоинспектору контролировать безопасность дорожного движения на автодороге «Кола» в Беломорском районе. Всем доброго утра и хорошего дня!»

– пишут в паблике ГИБДД сотрудники автодорожного ведомства.

Выход лисиц к людям не редкость в Карелии. Так, в Суоярвском районе местные жители подружились с лисенком, который живет поблизости. А в самом районном центре – в Суоярви – рыжая лесная гостья облюбовала мусорный контейнер. В один из дней лисица вышла к людям в Петрозаводске. Рыжую гостью в свой дружный коллектив приняли и пожарные Олонца, накормив ее завтраком.