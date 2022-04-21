Восемь человек эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

Вчера днем в 13 часов 04 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Калинина.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что очаг находится на чердаке жилого дома. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия по тревоге выехали дополнительные пожарные расчеты.

Чтобы добраться до огня, пришлось воспользоваться бензорезом, при помощи которого они вскрывали металлические конструкции кровли.

В условиях ограниченного пространства пожарные сумели в течение 20 минут остановить распространение огня по чердаку дома, после чего пожар были ликвидирован полностью.

Огнем была повреждена кровля дома на площади 20 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы порядка 30 пожарных и семь единиц специальной и пожарной техники.

В результате проведения спасательных работ из опасной зоны было эвакуировано восемь человек.

По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: LoggaWiggler/pixabay.com