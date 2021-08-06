Вора в Петрозаводске застигли, когда он вылезал из окна с похищенным

Жительница Петрозаводска сообщила полицейским, что видела, как неизвестный мужчина выбирается из окна дома. Оказалось, это был вор, рассказали в УМВД РФ по Карелии.

На место выехали сотрудники полиции. Они выяснили, кому принадлежит квартира, из окна которой спускался незнакомец. В итоге 47-летний петрозаводчанин обнаружил, что у него пропали болгарка и циркулярная пила.

Сотрудники ППС полиции по ориентировке нашли и задержали 35-летнего подозреваемого. Это мужчина без определенного места жительства, который во всем признался.

Владелец квартиры пустил его пожить во время ремонта. Но за день до кражи выгнал из-за конфликта. Гость обиделся, выпил и решил украсть инструменты, которые приметил ранее.

Осуществив задуманное, он продал похищенное. Сотрудники угрозыска нашли имущество и вернули владельцу. Вора заключили под стражу. // Фото: big-rostov