Мотоциклист без прав опрокинулся в Муезерском районе

Вечером 5 августа отечественный мотоцикл ИЖ подвел своего владельца. Впрочем, возможно, он подвел себя сам, когда сел за руль, не имея прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария случилась на территории села Реболы в Муезерском районе республики. В 16:30 около дома № 17 мужчина на ИЖ не справился с управлением мотоциклом.

Транспортное средство опрокинулось, 37-летний водитель пострадал. На этом его злоключения не закончились, ведь за езду без водительского удостоверения мотоциклиста накажут. // Фото: Avito