Вора-рецидивиста осудили на семь с половиной лет

Ранее судимый житель Сортавалы проведет следующие 7,5 лет в исправительной колонии: мужчину признали виновным в совершении серии краж. Установлено, что мужчина незаконно завладел чужим имуществом на сумму 3 с половиной миллиона рублей.

Выяснилось, что с 2017 по 2019 год неоднократно судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств местный житель периодически проживал в Санкт–Петербурге, откуда приезжал в Сортавалу для совершения хищений из частных домовладений и придомовых строений.

Все похищенное имущество злоумышленник вывозил в Санкт-Петербург и реализовывал по заниженной стоимости. Предметами преступного посягательства стали золотые украшения, дорогая бижутерия, одно гладкоствольное охотничье ружье иностранного производства, телевизионная техника, строительный инструмент, а также внушительная коллекция монет, рассказали в карельской прокуратуре.

Личность преступника была установлена в 2019 году. Он был задержан в Санкт-Петербурге, часть похищенного имущества, в том числе дорогостоящее ружье, удалось обнаружить и изъять.