Волонтеры завершат поиски погибших в войну бойцов близ села Деревянное

Проект «Южный рубеж обороны Петрозаводска» получил поддержку Фонда президентских грантов и начнет свою реализацию в апреле. У проекта масштабная цель – завершение поисковой деятельности близ села Деревянное. Основной состав поисковиков – ветераны МВД Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Некоторая работу уже проводилась поисковиками отряда «По следам погибших самолетов». При обследовании территории от села Деревянное до станции Деревянка тогда обнаружили останки 13 бойцов Красной Армии, погибших на этом участке осенью 1941 года. С воинскими почестями красноармейцев захоронили на станции Орзега.

Стоит отметить, поиски сильно осложнялись мусором, в течение десятков лет сбрасывавшимся на месте боевых действий. Именно поэтому для завершения работ свои силы объединили поисковые отряды и волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества. По итогам реализации проекта планируется установка информационного стенда о боях на южном рубеже, который станет началом создания памятного места. // фото: rk.karelia.ru.