В центре Ляскеля неожиданно появилась великолепная ель в огоньках

Никогда не было, и вот... Перед новым годом в центре Ляскеля в раз появилась разлапистая ель. Автором чуда стали местные активисты: привезли из леса и красиво украсили.

Светящиеся елочки, скамейки, украшенные фигурками снеговичков в парке — также дело рук волонтеров.

В преддверии старого нового года в Ляскеля побывал главный редактор телеканала «Ника плюс» Андрей Мазуровский. Он остается отзывчивым к проблемам и радостям жителей небольшого поселка Питкярантского района: встретился с местными волонтерами, обсудил текущие дела и планы.

В конце минувшего года в Ляскеля прошли акции «Волшебство на новый год» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и «Варежка добра», в рамках которой были собраны и переданы в приюты для животных Сортавалы и Питяканты лекарства, корма, пеленки и ветошь.