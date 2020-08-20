Волонтеры ищут рекламу наркотиков на улицах Петрозаводска

Городской центр молодёжи участвует в рейдах по выявлению рекламы наркотиков на улицах Петрозаводска, сообщает городская администрация.

Волонтёры выезжают в разные районы города в поисках свежих надписей. Информация о них передается в управляющие организации домов, на которые нанесена реклама.

В дальнейшем совместными усилиями волонтёров и управляющих организаций надписи будут закрашены.

Рейды организованы Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД, Карельским региональным центром молодёжи и Городским центром молодёжи.

Муниципальное учреждение продолжает набор в волонтёрский отряд «Здоровая столица». Чтобы принять участие в движении #здоровая_столица, нужно написать в сообщения группы «Городской центр молодёжи».