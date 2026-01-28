Волонтерам не хватает пенопласта для сетей «городские развалины»

В карельском городе волонтеры клуба «За победу» создают сети, имитирующие развалины. Для изготовления таких маскировочных сетей требуется пенопласт или пеноплекс. По Карелии такие сети изготавливают только в Пудоже.

Сейчас пудожские активисты делают десять сетей, семь уже готово, но материала на оставшиеся не хватает, поэтому они обратились с просьбой о помощи.

«Возможно, у кого после ремонта или от покупки техники остался пенопласт или пеноплекс, не выкидывайте. Приносите нам<…> На одну сеть пенопласта у нас хватит, а вот еще две тормозят нас», - сообщается в паблике клуба.