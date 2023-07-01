Волонтерам фестиваля «Воздух» вручили благодарственные письма

Волонтер фестиваля «Воздух» - это такой человек, который бескорыстно помогает сделать так, чтобы в республике Карелия было «место, где свет», считает Максим Мазуровский, продюсер фестиваля. Действительно, благодаря, в том числе, самоотверженной работе волонтеров фестиваль смог состояться и в этот раз.

На «Воздухе» было несколько направлений деятельности волонтеров: «Парковка», отвечающее за встречу гостей и парковку машин, «Маркёры», проверявшие билеты и надевавшие браслеты. «Инфоцентр» отвечал гостям фестиваля на все возникающие вопросы, «Строители» монтировали и демонтировали сцены и другие конструкции, а «Экологи» следили за чистотой и порядком территории. Каждому нашлось дело, и ребята работали, не покладая рук. Организаторы высоко оценили их деятельность и тепло поблагодарили своих волонтеров.

Подробности - в репортаже Юрия Крупянского. (Видео)