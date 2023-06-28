Волонтер из Карелии получил билет в Арктику

Билет в арктическую экспедицию получил волонтер из Карелии Никита Матющенков.

Он стал одним из четырнадцати человек, которым вручили символический «Билет в Арктику». Теперь активист присоединится к одной из экспедиций общественного проекта «Чистая Арктика». Он не только увидит удивительные уголки Севера, но и поможет сохранить природу.

Билеты вручали на форуме волонтеров в Мурманске. Участники форуме «Арктика. Лед тронулся» участвовали в субботниках и благоустройстве территорий в Мурманске, обсуждали развитие северных территорий и учились выживать в суровых арктических условиях. // фото предоставлено организаторами форума