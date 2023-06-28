Трубу превратят в обзорную вышку в Сортавале

Бывшая тепловая труба в Сортавале станет еще одним местом притяжения гостей.

Бывший объект теплового хозяйства пытались снести, но архитекторы предложили проект, как сегодня можно использовать эту трубу. Они предложили превратить ее в обзорную вышку. Карельские власти решили подумать и обсудить с инвесторами, как это реализовать.

Проекты по благоустройству города будут продолжены. Через четыре года в Сортавале пройдут мероприятия, посвященные 800-летию крещения карелов. // фото скриншот из официальных источников