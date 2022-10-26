Волки разодрали собаку в Пяльме, останки нашли рядом с детским садиком

Санитаров леса стали замечать в поселке Пяльма Пудожского района. По словам местных жителей, волки выходят в населенный пункт средь бела дня. Одного хищника видели на берегу Онежского озера, он притаился в кустах, в то время когда там гуляли дети. Женщины, которые заметили хищника, кричали и свистели, в итоге зверь убежал.

«Если мы бы его не испугали, неизвестно что бы было»,

- излагает паблик «Карелфорния News» слова местной жительницы Анны.

По ее словам, на днях волки разорвали алабая. Останки собаки обнаружили вблизи детского сада.

«Уже столько собак в поселке у нас съели, даже страшно представить. А что будет, если на человека нападут? А мы водим детей в сад, в школу. Нам очень страшно»,

- говорит женщина.

Минприроды РК в комментариях сообщило, что охотникам выдано более 20 разрешений на добычу волка, а за последние две недели в районе Пяльмы добыли двух хищников. В конце месяца в поселок прибудет госинспектор по Пудожскому району Дмитрий Сыроежин. В ведомстве предложили звонить непосредственно ему при обнаружении диких зверей в поселке по номеру 7931-702-9420. Также жителям Пяльмы предложили звонить в полицию, поскольку стрелять в населенных пунктах могут лишь правоохранители.

«В случае появления волков непосредственно в населенном пункте необходимо обращаться в полицию, т.к. в населенных пунктах огнестрельное оружие в исключительных случаях имеют право применять сотрудники полиции для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан. У должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии РК, охотников, егерей такие полномочия отсутствуют», - сообщили в ведомстве. (фото unsplash.com, Federico Di Dio photography)