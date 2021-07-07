Вокруг Петрозаводска ремонтируют самые популярные региональные дороги

Вокруг карельской столицы идет масштабный ремонт автодорог. Власти услышали многочисленные жалобы жителей Прионежья на их состояние, из-за которого поездки на дачи порой становятся проблемой. За два года приведут в порядок свыше 120 километров дорожного полотна. На это направили 1,8 миллиарда рублей, сообщили в правительстве Карелии.

Обновленную дорогу Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта введут в строй уже 15 августа. По ней курсируют школьный и рейсовый автобусы, поэтому трасса особенно важна. На части дороги проложат асфальт – до выезда из Деревянки. Далее покрытие будет щебеночно-песчаным. Работы в целом обойдутся в 296 миллионов рублей.

Трассу Петрозаводск – Лососинное тоже активно реконструируют. На половине участка протяженностью 5,5 километра уже положили нижний слой. На дорогах Лососинное – Машезеро и Машезеро – Шапшезеро, по которым активно ездят дачники, вырубили кустарники и деревья, меняют водопропускные трубы. Все эти трассы должны отремонтировать к следующему августу. Однако подрядчик обещает завершить работы уже в текущем году. Сумма контракта составляет 749 миллионов рублей.

Дорогу Заозерье – Пиньгуба, ряд участков трассы Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, а также и подъезд к Падасу облагородят в следующем году. Сейчас расчищают полосу отвода, проводят трубы, осуществляют иные работы. Их стоимость – 710 миллионов рублей.

Отремонтируют и часть трассы Петрозаводск-Суоярви – Намоево, а именно участок около воинской части.

Реконструкция ждет и федеральную трассу Петрозаводск-Ошта, она остро нуждается в обновлении. Но ремонт начнут лишь в следующем году. В порядок приведут участок от Шокшы до Деревянного. В 2023-м займутся участками от Шокши до границы Карелии и от Деревянного до Петрозаводска. //Фото: пресс-служба правительства Карелии