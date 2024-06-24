24 июня 2024, 07:25
Воду отключат сегодня в ряде домов в Петрозаводске
Плановые работы пройдут в понедельник на сетях в карельской столице
Сегодня утром в ряде домов в Петрозаводске будет отключена вода. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без водоснабжения останутся жильцы некоторых зданий на улицах Сорокской, Шотмана, Северной и Онежской флотилии. Точные адреса можно посмотреть в паблике службы.
Причиной временных неудобств будут плановые работы на сетях. // Фото «Петрозаводск говорит»