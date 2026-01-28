Воду невозможно пить, на севере Карелии требуют построить очистные

Решить проблемы с водой требуют в Кеми и Рабочеостровске. В соцсети появилось коллективное обращение к главе администрации Кемского округа Светлане Долининой и местным депутатам.

В обращении, фото которого опубликовано в сообществе «Подслушано/Кемь», говорится, что питьевая вода не соответствует нормам СанПиН, есть угроза здоровью населения.

«Инициативная группа кемлян направила заявление в администрацию, чтоб собрать собрание и донести до нашей власти, что нам нужна чистая вода не со скважин, а с реки! Скважины - это хорошо, но это резервное водоснабжение! Да и ждать очень долго! Поэтому нам нужно бороться и добиваться чистой воды с нашей реки!»

- пишут в паблике.

Авторы письма указывают, что чиновники годами не решают вопрос со строительством водоочистных сооружений при водозаборе с реки Кемь и канализационно-очистными сооружениями для города, ссылаясь на отсутствие финансов. Между тем авторы обращения считают, что проблему нужно решать и требуют провести собрание для обсуждения ситуации и определения сроков строительства.