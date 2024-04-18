Водосброс на плотине в Гирвасе открыли

В среду, 17 апреля, открыли водосброс на плотине в Гирвасе Кондопожского района. Вода пошла по старому руслу Суны на водопад Поор-Порог.

Он «оживает» всего на несколько дней в году, и все желающие могут полюбоваться захватывающими видами.

Водопад расположен выше Кивача по течению, его высота – порядка 30 метров, а самый высокий порог – 15 метров. // фото: скриншот видео, видео: «Походы и отдых в Карелии. Экотурсервис»/ВКонтатке