Около Суоярвской ЦРБ спиливают деревья и снесут старые здания

Около Суоярвской ЦРБ спиливают старые, сухие и аварийные деревья. О масштабной реконструкции прилегающей к медучреждению территории рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На втором этапе благоустройства подрядчик снесет аварийные здания больницы.

Потом разработают проект благоустройства пространства – красивого и функционального.

Вероятно, это будет сквер со скамейками и новыми кустарниками либо улучшенный природный ландшафт, который уже существует. Что именно – обсудят с общественностью и специалистами. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте