«Водоканал» просит граждан пользоваться уличными колонками в перчатках

«РКС-Петрозаводск» обращает внимание потребителей на то, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, необходимо соблюдать меры предосторожности при заборе воды из уличных водоразборных колонок. Если вам необходимо набрать воду из колонки, пожалуйста, не трогайте рычаг без перчаток. Если перчаток с собой нет, прикасайтесь к колонке через бумажную салфетку. Если же под рукой не оказалось и салфетки, воспользуйтесь антисептиком для рук до и после использования водоразборной колонки. Эти правила помогут вам и вашим близким остаться здоровыми!

Напоминаем, что использовать уличную водоразборную колонку нужно верно, чтобы избежать ее поломки:

1. При наборе воды рычаг колонки должен быть нажат полностью

2. Минимальный набор воды за один прием не должен быть менее 3-4 литров

Запрещено:

1. Блокировать рычаг колонки подручными предметами

2. Бросать в ствол корпуса колонки механические предметы

3. Бить тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки

4. Самостоятельно ремонтировать колонку

5. Бросать в колонку мусор

6. Мыть животных, машины, посуду, стирать белье у колонки

7. Разводить спиртосодержащие напитки

Если каждый ответственно подойдет к правилам эксплуатации водоразборной колонки, то она прослужит долго, и вы в любой момент сможете обеспечить себя и свою семью безопасной водопроводной водой.