«Водоканал» просит граждан пользоваться уличными колонками в перчатках
«РКС-Петрозаводск» обращает внимание потребителей на то, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, необходимо соблюдать меры предосторожности при заборе воды из уличных водоразборных колонок. Если вам необходимо набрать воду из колонки, пожалуйста, не трогайте рычаг без перчаток. Если перчаток с собой нет, прикасайтесь к колонке через бумажную салфетку. Если же под рукой не оказалось и салфетки, воспользуйтесь антисептиком для рук до и после использования водоразборной колонки. Эти правила помогут вам и вашим близким остаться здоровыми!
Напоминаем, что использовать уличную водоразборную колонку нужно верно, чтобы избежать ее поломки:
1. При наборе воды рычаг колонки должен быть нажат полностью
2. Минимальный набор воды за один прием не должен быть менее 3-4 литров
Запрещено:
1. Блокировать рычаг колонки подручными предметами
2. Бросать в ствол корпуса колонки механические предметы
3. Бить тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки
4. Самостоятельно ремонтировать колонку
5. Бросать в колонку мусор
6. Мыть животных, машины, посуду, стирать белье у колонки
7. Разводить спиртосодержащие напитки
Если каждый ответственно подойдет к правилам эксплуатации водоразборной колонки, то она прослужит долго, и вы в любой момент сможете обеспечить себя и свою семью безопасной водопроводной водой.