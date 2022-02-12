Водогрейная печь для бани может заменить бойлер

- Проводя работы в одном из монастырей Карелии, мы обратили внимание на одну проблему, которая терзала сотрудников монастыря уже не один год.

Каждое лето для реставрации и ремонта помещений приезжают волонтёры в большом количестве. Всем нужна горячая вода для принятия душа и помывки. Вариант установки бойлера не рассматривался в силу финансовой и энергетической ограниченности.

Мы озадачились, как создать такую печь, которая бы позволяла нагреть большой объём воды за достаточно короткий срок и при этом, быть экономичной, - рассказали специалисты печного центра.

После обсуждения и проектирования появилась водогрейная печь для бани производства Печного центра «Ками». Её особенность заключается в комбинации конструктивных решений и выборе правильных материалов.

Первая особенность - внутренняя часть печи выполнена не из кирпича, а из плит Board K, поэтому энергия, выделяемая при горении, максимально направлена на нагрев воды. Вторая особенность состоит в том, что вода нагревается не снизу вверх, а по всему периметру, за счёт расположения бака. Он находится внутри «кокона» из металла и теплоизолирующего материала, которые позволяют производить нагрев равномерно.

Бак имеет объём 55 литров и при стандартной закладке дров в 2,5-3 килограмма такой объём успеет нагреться до комфортной тёплой температуры уже через 15-20 минут, а через 40-50 – доведёт воду до кипения.

Водогрейная печь для бани производства Печного центра «Ками» - незаменимая помощница в быту и в загородном доме, и на даче.

Приобрести данную печь можно на сайте Печного центра «Ками» или в магазине по адресу пр. Лесной, 51.

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