Водку и пиво украли из магазинов Карелии

Полиция завела три уголовных дела о грабеже. Подробности преступлений рассказали в региональной пресс-службе МВД.

Так, в разгар дня в сетевой магазин одного из поселков Лахденпохского района зашел посетитель. Он выбрал две бутылки водки и ушел, не заплатив, под окрики персонала. Участковый полиции разыскал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

Аналогичный случай грабежа произошел в Сегежском районе. Утром в магазин наведался посетитель и также похитил бутылку водки. Подозреваемым оказался 33-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом.

В Костомукше экипаж ГИБДД задержал 41-летнего местного жителя, который похитил бутылку пива. О происшествии стало известно днем, когда из магазина в центре города, поступило сообщение о преступлении. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)