Водителю в Костомукше сильно не повезло на дороге

Вчера вечером в Костомукше на пересечении улиц Антикайнена и Надежды произошли одно за другим два ДТП, причина которых, по сути, одна: невнимательность водителей. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На видео с камеры Ситилинк можно наблюдать, как при приближении к перекрестку один автомобиль «догнал» другой. Причем странно, что «догнал» дважды – то ли растерявшись, то ли так и не успев эффективно затормозить.

В этот день звезды сошлись явно не в пользу водителя, получившего два удара в задний бампер. Потому что пока суд да дело, пока ГИБДД разбиралось в происшествии, пострадавшему авто в заднюю часть прилетел еще один «летчик». Не повезло…