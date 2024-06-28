Водителям напомнили, где в Петрозаводске перекроют движение

Ряд улиц в центре Петрозаводске станет пешеходной зоной на время празднования Дня города.

Проезд будет запрещен с восьми часов утра 29 июня и до часа ночи 30 июня от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса. Также проехать нельзя будет по улицам Еремеева и Пушкинской, предупредили в администрации столицы Карелии.

С 12:00 до 15:00 в квартале исторической застройки участок Неглинской набережной от улицы Федосовой до улицы Куйбышева станет пешеходным.

Водителей просят соблюдать ПДД и заранее планировать свой маршрут. // фото freepik.com/ паблик мэрии города