04 апреля 2020, 10:44
Общество

Водителя погрузчика наказали за слишком широкий ковш

Сотрудники ГИБДД поймали нарушителя в Кондопожском районе Карелии

Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД Карелии привлекли к административной ответственности водителя погрузчика. Он управлял транспортным средством с превышением допустимых габаритов ковша. Этот элемент имел ширину три метра вместо допустимых 2,5.

Как сообщает ГИБДД, за такое нарушение предусмотрены различные санкции. На водителя могут наложить административный штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Либо его ждет лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до четырех месяцев.

Фото: ГИБДД Карелии

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Карелия
Кондопожский район
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