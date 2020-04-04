Водителя погрузчика наказали за слишком широкий ковш

Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД Карелии привлекли к административной ответственности водителя погрузчика. Он управлял транспортным средством с превышением допустимых габаритов ковша. Этот элемент имел ширину три метра вместо допустимых 2,5.

Как сообщает ГИБДД, за такое нарушение предусмотрены различные санкции. На водителя могут наложить административный штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Либо его ждет лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до четырех месяцев.

Фото: ГИБДД Карелии