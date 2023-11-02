Водителя грузовика будут судить за гибель ребенка в Карелии

В Олонецком районе завершено расследование дела в отношении 50-летнего мужчины. Его обвиняют в гибели 12-летней девочки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в сентябре 2022 года водитель грузовика сбил школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Трагедия произошла в Олонце. Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы шейных позвонков, ссадины и ушибы. Ребенок был госпитализирован, но вскоре умер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото СК