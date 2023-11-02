02 ноября 2023, 14:50
Водителя грузовика будут судить за гибель ребенка в Карелии
Подходит к завершению дело о гибели девочки в Олонецком районе
В Олонецком районе завершено расследование дела в отношении 50-летнего мужчины. Его обвиняют в гибели 12-летней девочки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, в сентябре 2022 года водитель грузовика сбил школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Трагедия произошла в Олонце. Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы шейных позвонков, ссадины и ушибы. Ребенок был госпитализирован, но вскоре умер.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото СК