Молодого мужчину убили в Петрозаводске

В Петрозаводске совершено убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 1 ноября 39-летний житель карельской столицы пришел в гости к супруге, с которой находился в ссоре. Все происходило на улице Дружбы. Мужчина начал распивать алкоголь с нынешним сожителем женщины. В процессе застолья между горожанами вспыхнула ссора - гость взял нож и нанес оппоненту два удара в грудь. 29-летний потерпевший умер от обильной кровопотери.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. // Фото СК