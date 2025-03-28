Водителя будут судить за наезд на подростка на питбайке

37-летнего жителя Карелии будут судить за аварию, в которой пострадал подросток.

Осенью 2024 года водитель за рулем автомобиля двигался по одной из улиц Сортавалы и собирался поворачивать налево. Водитель пропустил несколько машин, которые ехали на встречу, и стал выполнять маневр, но не уступил дорогу питбайку, в результате, по версии следователей, произошло ДТП. Несовершеннолетний водитель мини-мотоцикла получил тяжкие травмы, переломы.

В отношении водителя завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, рассказали в полиции.

Обвиняемый выразил сожаление о случившемся и признал свою вину. Он возместил расходы на лечение пострадавшего и принес извинения. Дальнейшую судьбу будет решать суд.