28 марта 2025, 11:58
Происшествия

Жительница Карелии избила полицейского при задержании ее сына

В Сегеже осудили местную жительницу
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Сегеже вынесен приговор местной жительнице, которую обвиняли в применении силы в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По информации источника, женщина, будучи пьяной, противодействовала задержанию и доставлению в отделение полиции ее сына. В процессе она избила одного из полицейских.

Горожанка призналась в совершении преступления и раскаялась. Учитывая все смягчающие и отягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы. Наказание постановлено считать условным.

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