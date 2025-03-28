Жительница Карелии избила полицейского при задержании ее сына

В Сегеже вынесен приговор местной жительнице, которую обвиняли в применении силы в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По информации источника, женщина, будучи пьяной, противодействовала задержанию и доставлению в отделение полиции ее сына. В процессе она избила одного из полицейских.

Горожанка призналась в совершении преступления и раскаялась. Учитывая все смягчающие и отягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы. Наказание постановлено считать условным.